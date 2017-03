Le patrimoine culturel menacé par les conflits, objet d’une conférence débat ce lundi au Palais de la culture

Une conférence débat sera animée ce lundi au Palais de la culture Moufdi Zakaria de kouba à Alger, par M. Mounir Bouchenaki, ex-directeur général de l’ICCROM (Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels) et ex-directeur général du Centre régional arabe pour le patrimoine mondial établi à Bahreïn sous l’égide de l’UNESCO.

M. Bouchenaki présentera son ouvrage intitulé « Patrimoines mutiles, ces trésors de l’Humanité défigurés par la folie des hommes ».

Dans cet ouvrage l’auteur évoque longuement le patrimoine culturel face aux crises et aux récents conflits armés.

« La guerre est l’ennemi de l’Homme », a déclaré l’expert en droit international Jiri Toman. « Elle est également l’ennemi de ce que l’Homme a produit de meilleur – art, culture, monuments, soit l’ensemble du patrimoine historique et culturel. Beaucoup d’œuvres d’art ont été détruites au cours des siècles, œuvres que nous ne connaîtrons jamais et que nous ne reverrons jamais », écrit l’auteur dans son ouvrage qui rappelle par la même occasion le rôle des institutions internationales telles que l’ONU et l’UNESCO, dans la protection du patrimoine à l’échelle mondiale.