Une caravane de solidarité d’une association algérienne arrive aux camps de réfugiés sahraouis

Une caravane d’aides et de solidarité avec le peuple sahraoui est arrivée jeudi au camp Chahid El-Hafed de réfugiés sahraouis, à l’initiative d'une association algérienne.

Composée d’une équipe médicale spécialisée et d’aides constituées de plus de 35 tonnes de produits alimentaires et autres articles, cette caravane a été remise par le responsable des secours de l’association "El Islah oua EL Irchad", Lakhdar Hadji, à la partie sahraouie, représentée par le président du croissant rouge sahraoui (CRS), Yahia Bouhbini.

Dans une déclaration à l’APS, en marge de la cérémonie de remise de ces aides, M.Hadji a indiqué que cette caravane, quatrième du genre menée par l’association en direction des refugiés sahraouis, constitue "un geste d’amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui qui vit une situation humanitaire difficile, nécessitant la contribution de tout bienfaiteur".

Ces aides consistent en 35 tonnes de produits alimentaires, d’effets vestimentaires, de jouets, ainsi que d’ouvrages, dont des lots du Saint-coran, entre autres.

Au volet sanitaire, la caravane est composée d’un staff de médecins généralistes et de spécialistes en gynécologie-obstétrique, endocrinologie, réanimation, pneumologie, chirurgie-dentaire et psychologie, qui effectueront, jusqu'au 23 mai courant, des consultations médicales à travers les centres de santé et établissements scolaires dans différents camps de refugiés sahraouis.

Le président du croissant rouge sahraoui (CRS), Yahia Bouhbini, s'est félicité de cette initiative et a salué le rôle important de solidarité mené par l'Algérie et la société civile algérienne, qui, a-t-il dit, "ne ménagent aucun effort pour renforcer les liens de fraternité entre les deux peuples".