Conférence de l'Onu sur les territoires occupés : la présence du polisario permet de corriger les mensonges marocains

La participation du représentant du front Polisario auprès de l'ONU, Ahmed Boukhari, à la conférence annuelle du comité spécial de décolonisation, aux îles Caraïbes, a permis de clarifier les vues, de corriger les mensonges et de réaffirmer la position internationale vis-à-vis de la cause sahraouie et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, ont indiqué des sources sahraouies.

La participation de Ahmed Boukhari à cette conférence présidée par la Russie qui remplace le Venezuela, en présence de tous les pays membres, outre des pays en qualité d'observateurs comme la France, intervient à l'invitation du comité spécial de décolonisation de l'ONU.

Lors des délibérations de ce comité, la confrontation entre M. Boukhari et le représentant du régime marocain a permis de clarifier les vues, de corriger les mensonges et de mettre en avant la position internationale vis-à-vis de la question du Sahara Occidental et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

La rencontre a été une occasion pour réaffirmer que la cause sahraouie figure en tête des priorités de la liste de l'ONU.

Les délibérations ont contribué à la mise en échec des manoeuvres de l'occupation marocaine et au rejet par le comité de toutes calomnie ou tentative de remettre en cause la nature juridique et légale de la question sahraouie, en tant que question de décolonisation ou de porter atteinte au front Polisario, représentant légal et unique du peuple sahraoui et son porte-parole.

Les travaux du comité devraient être sanctionnés par plusieurs recommandations soumises à l'Assemblée générale de l'ONU sur les 17 territoires occupés inscrits auprès de l'ONU, dont le Sahara Occidental et la Palestine. APS