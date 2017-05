Les résultats définitifs des élections législatives du Conseil constitutionnel

Voici les résultats définitifs des électionslégislatives du 4 mai 2017 proclamés jeudi par le Conseil constitutionnel.

Partis et indépendants: Nombre de sièges: Nombres de suffrages

recueillis

- FLN: 161 sièges 1.655.040

- RND: 100 sièges 964.729

- Alliance MSP: 34 sièges 394.833

TAJ: 20 sièges 270.560

- Union Adala-Nahda-Bina: 15 sièges 239.457

- Front El Moustakbal: 14 sièges 265.667

- FFS: 14 sièges 152.663

- MPA: 13 sièges 241.399

- PT: 11 sièges 188.187

- RCD: 9 sièges 65.841

- ANR: 6 sièges 121.579

- Mouvement de l'entente nationale 4 sièges 51.960

- Parti El Karama: 3 sièges 81.167

-Indépendante El Wihda 3 sièges 42.757

- Parti des jeunes : 2 sièges 64.032

-Front démocratique libre: 2 sièges 28.790

- Front militantisme national 2 sièges 35.100

-El Ouancharisse 2 sièges 9.046

-Rassembelemt patriotique républicain 2 sièges 43.046

- AHD 54: 2 sièges 42.365

-Parti national pour la solidarité

et le développement 2 sièges 28.617

-Parti de liberté et de la justice 2 sièges 88.418

-Front national pour la justice sociale 1 siège 63.827

-Mouvement El Islah 1 siège 77.382

-Front national algérien 1 siège 150.056

-Parti du renouveau algérien 1 siège 24.662

-Union nationale pour le développement 1 siège 14.509

-Mouvement national des travailleurs

algériens 1 siège 14.369

-Mouvement El Infitah 1 siège 38.105

-Front national pour les libertés 1 siège 31.987

-Front de l'Algérie nouvelle 1 siège 49.413

-Parti El Fadjr el djadid 1 siège 83.368

-Union des forces démocratiques et

sociales 1 siège 33.372

-Mouvement des citoyens libres 1 siège 14.085

-El Wafa wa Tawassol 1 siège 12.170

-El Noor 1 siège 4.549

-Forssan Ouargla 1 siège 5.414

-El Taouassol 1 siège 16.334

-El Amel 1 siège 6.361

-El wafa 1 siège 10.561

-Al Kafaa wal masdakia 1 siège 7.856

-Espoir et travail 1 siège 12.803

-La voix du peuple 1 siège 9.825

-Liste indépendante alternative citoyenne 1 siège 5.977

-Eldarrouri 1 siège 5.675

-Initiative citoyenne 1 siège 4.309

-Sawt Echaab 1 siège 6.652

-El Hillal 1 siège 14.582

-Ennadjah 1 siège 9.019

-Union pour le rassemblement national 1 siège 17.578

-Parti de l'équité et de la proclamation 1 siège 13.400

-El Wihda oua ettadaoul 1 siège 10.771

-El Badr 1 siège 5.161

-El Ichrak 1 siège 8.901

-Abnaa Echaab 1 siège 9.427

-Liste indépendante Izouran 1 siège 6.402

-El Amel 1 siège 8.388

-Nidaa El Awfiaa 1 siège 12.224

-Vieux ksar 1 siège 7.149

-El Moubadara 1 siège 8.662

-Alliance el Fath 1 siège 68.903