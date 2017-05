Hamel souligne la détermination de la police algérienne à travailler avec Interpol dans le cadre d'application de la loi

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel a souligné vendredi la détermination de la police algérienne à travailler avec l'Organisation internationale de la police (Interpol) dans le cadre des organes d'application de la loi et sa disposition à contribuer à travers l'expérience algérienne à la protection des personnes et des biens.

Lors d'une visite de travail au siège d'Interpol à Lyon (France) à la tête d'une importante délégation composée de cadres de Direction nationale de la Sûreté nationale (DGSN) à l'invitation du secrétaire général d'Interpol Jürgen Stock, le général major Abdelghani Hamel a indiqué que la police algérienne "est déterminée à travailler avec Interpol dans le cadre des organes d'application de la loi et disposée à contribuer à travers l'expérience algérienne à la protection des personnes et des biens".

La visite du général major Abdelghani Hamel s'inscrit dans le cadre du "renforcement de la coopération entre Interpol et la DGSN en matière d'échange d'informations et de données et dans les domaines de la formation, de la police scientifique et technique et de la lutte contre le terrorisme et les menaces cybernétiques ", selon un communiqué de la DGSN.

Elle permettra également d'examiner les questions d'intérêt commun à l'instar de la "lutte contre l'extrémisme et la lutte contre toutes les formes de criminalité".

Le général major Abdelghani Hamel a effectué une visite au siège d'Interpol où il s'est enquis des nouvelles pratiques en matière d'investigation et des techniques modernes utilisées par l'organisation dans le domaine sécuritaire. APS