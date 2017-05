L'Algérie condamne "fermement" l'attaque contre la base militaire aérienne de Barak Echhati en Libye

L'Algérie a condamné "fermement" l'attaque contre la base militaire aérienne de Barak Echhati, en Libye, ayant fait des dizaines de morts, réitérant son appel aux parties libyennes à "favoriser le dialogue et la réconciliation nationale" pour le règlement de la crise qui affecte ce pays.

"Nous avons suivi avec préoccupation les développements intervenus ces dernières heures en Libye et notamment les affrontements près de la base aérienne de Barak Echhati qui s'est soldée par la mort de dizaines de libyens", a indiqué vendredi dans une déclaration à l'APS le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

"Nous condamnons fermement cette attaque et rappelons que nous avons constamment encouragé les parties libyennes à favoriser le dialogue et la réconciliation nationale pour le règlement de la crise qui affecte leur pays depuis maintenant plusieurs années", a-t-il ajouté.

"A la veille du mois de Ramadhan, mois de piété et du pardon, nous lançons un appel pressant a tous les protagonistes pour faire preuve de retenue et de sagesse et de rejeter toute escalade de violence qui ne peut conduire qu'au chaos et à la destruction", a souligné le porte-parole du MAE, exhortant "l'ensemble des acteurs libyens à placer l'intérêt de leur pays au-dessus de toute considération pour mettre fin aux souffrances de ce peuple frère et voisin". APS