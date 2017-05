Donald Trump est arrivé à Ryadh pour son premier voyage à l'étranger

Le président américain, Donald Trump, est arrivé ce samedi en Arabie saoudite, première étape de son premier déplacement à l'étranger, rapportent des médias.

L'avion Air Force One a atterri peu avant 10h00 (07h00 GMT) à l'aéroport International King Khaled à Ryadh où Trump et son épouse Melania ont été accueillis par le roi Salmane. La fille aînée de M. Trump, Ivanka, et son époux Jared Kushner font partie de la délégation présidentielle américaine.

M. Trump doit s'entretenir dans l'après-midi avec le roi Salmane et des dirigeants du Royaume saoudien.

Dimanche, toujours à Ryadh, le président américain prononcera devant une cinquantaine de dirigeants de pays musulmans un discours soulignant ses «espoirs» pour une «vision pacifique» de l'islam.

Après Ryadh, M. Trump, en difficulté dans son pays, doit se rendre en Israël, dans les Territoires palestiniens, au Vatican, à Bruxelles et en Sicile pour les sommets de l'Otan et du G7.