Jeux de la solidarité islamique 2017 : Cherabi en bronze dans le saut à la perche

Le perchiste algérien, Hichem Khalil Cherabi, a décroché, ce samedi, la médaille de bronze dans le concours du saut à la perche à l’occasion de la 5e et dernière journée des épreuves d’athlétisme des 4e Jeux la solidarité islamique de Bakou (Azerbaïdjan).

Champion d’Algérie de la discipline (5.50m), Cherabi a débuté son concours avec un premier saut réussi à 5.00m, histoire de se mettre en jambe. L’Algérien a ensuite tenté un saut, raté, à 5.20m avant de se racheter dans la foulée avec un saut à 5.25m qui lui a permis de monter sur la 3e marche du podium.

Par la suite, le médaillé d’or des Jeux Arabes 2015 a essayé de faire mieux en tentant trois autres essais, 2 à 5.30m et 1 à 5.35m, malheureusement non concluants.

Pour ce qui est du reste du podium, la première place est revenue au Saoudien Hussain Al Hizam (5.55m), suivi du Tunisien Mohamed Amine Romdhana (5.30m).

En dépit de sa performance, Cherabi avait la tête des mauvais jours. "J’ai tout tenté pour m’imposer, mais la forme n’était pas au rendez-vous aujourd’hui. Je souffre d’un manque flagrant de préparation, car je sors d’une double blessure (hernie discale et tendon d’Achille). Mes sensations habituelles étaient absente", a déploré le sociétaire du GS Pétroliers, dans une déclaration à l’APS.

Grâce à cette nouvelle médaille en bronze, l’athlétisme aura offert à l’Algérie 6 médailles en tout. Les autres distinctions sont l’œuvre de Romaissa Tahani Belabiod (or), Yousra Arar (argent), Amine Belferar (bronze) et Amina Bettiche (argent et bronze).

Concernant l'autre algérien, Ali Messaoudi, engagé en finale du 1500m, il a eu moins de succès que son compatriote en terminant à la 6e place (3’44:72) dans une course dominée par le Bahreïni, Mikhou Sadik (3’36:64).

Au classement général, l’Algérie pointe à la 6e place avec 37 médailles dans son escarcelle (7 or, 12 argent, 18 bronze).