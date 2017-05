La Sonelgaz déterminée à récupérer ses 62 milliards de dinars de créances auprès de sa clientèle

La Sonelgaz est fermement décidée à récupérer ses créances auprès de sa clientèle parmi les mauvais payeurs. Des factures impayées dont le montant s’élève à plus de 62 milliards de dinars. 46% de ces créances sont détenues par la catégorie de la clientèle privée, 40% par les administrations et le reste par les entreprises publiques et les opérateurs économiques.

L’entreprise a mobilisé son personnel qui font du porte-à-porte pour le lancement, dès ce samedi, de cette vaste opération qui touchera dans un premier temps les clients ayant plus d’une facture impayée. En cas de lenteur, ces derniers risquent en effet de subir des coupures d’électricité et de gaz.

A Annaba, l’opération a déjà commencé tel que l’atteste le correspondant permanent de la radio chiane 3, Abelbaki Djabali.