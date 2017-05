Jeux de la solidarité islamique 2017 : les Verts terminent à la 3e place

La sélection nationale de football des moins de 23 ans a remporté la médaille de bronze des 4e Jeux de la solidarité islamique de Bakou (Azerbaïdjan). Les Verts ont dominé le Cameroun sur le score de 2 buts à 0, ce dimanche, en match de classement pour la 3e place du tournoi de football.

La première réalisation des « Petits Fennecs » a été l’œuvre d’Ahmed Gagaâ à la 55e minute, sur penalty. Huit minutes plus tard, Abderrahim Hamra a doublé l’addition permettant ainsi à l’Algérie de terminer sur la 3e marche du podium.

"Je remercie les joueurs qui ont appliqué strictement mes consignes. Nous aurions aimé disputer la grande finale ce soir. Avec trois joueurs absents je me suis retrouvé sans véritable attaquant de pointe, il fallait donc jouer en bloc, évitant au maximum les longues passes. L’équipe s’est sentie lésée après ce qui s’est passé en demi-finale contre les Azéris et l’arbitrage à sens unique. Les joueurs ont parlé entre eux et ont décidé de tout donner pour revenir en Algérie avec une médaille », a indiqué à l’APS le coach national, Ameur Chafik.

« Pour l’avenir, on fera le bilan avec la fédération pour discuter de la préparation de cette équipe appelée à disputer les éliminatoires des Jeux olympiques 2020 de Tokyo" », a-t-il ajouté.

A une journée du terme de cette 4e édition des Jeux de la solidarité islamique, l’Algérie occupe toujours la 6e place au classement général avec un total de 38 médailles (7 or, 12 argent, 19 bronze).