Le terroriste abattu à Skikda identifié

Le terroriste abattu récemment à Collo par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a été identifié et répond au nom de L. Abdelkrim, alias Mouadh, indique ce dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, il a été procédé à l’identification du terroriste abattu lors d’une embuscade tendue, le 19 mai 2017, par un détachement de l’ANP près de Collo, dans la wilaya de Skikda/5ème RM. Il s’agit du criminel L. Abdelkrim alias Mouadh, tandis que l’opération de fouille a permis de saisir deux (02) bombes de confection artisanale et une quantité de munitions», précise la même source.

De même, «des détachements de l’ANP ont découvert et détruit à Bouira et Boumerdès/1ère RM, sept (07) caches pour terroristes et trois (03) mines de confection artisanale, selon le communiqué du MDN».

«Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale a arrêté, à Tlemcen/2ème RM, quatre (04) narcotrafiquants et saisi (28) kilogrammes de kif traité et (03) véhicules, tandis qu’à El-Oued/4ème RM, un détachement de l’ANP a arrêté deux (02) contrebandiers et saisi un camion, 441 100 unités de produits pharmaceutiques, 30 620 unités de produits pyrotechniques et 7 500 unités de supports de stockage informatique», précise la même source.

«A Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6ème RM, des détachements de l’ANP ont saisi deux (02) camions, quatre (04) véhicules tout-terrain, 25,435 tonnes de denrées alimentaires, 1 600 litres de carburant, 2 400 unités de produits détergents et des outils d’orpaillage, tandis qu’à Tindouf, un détachement de l’ANP a arrêté huit (08) orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, des outils d’orpaillage et des moyens de communication par satellite».

D’autre part, 35 immigrants de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, Laghouat, Tlemcen et Béchar.