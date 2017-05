Jeux de la solidarité islamique 2017 : l’Algérie termine sur la 3e marche du podium

L’Algérie clôt sa participation à la 4e édition des Jeux de la solidarité islamique avec une 21e médaille en bronze glanée, en volleyball, ce dimanche à Bakou (Azerbaïdjan). Pour sa dernière sortie au Crystal Hall 1, le six national a pris le meilleur sur son homologue turc (3-1) en match de classement pour la 3e place du tournoi.

Après avoir raté l’opportunité de prétendre à la récompense suprême, en s’inclinant samedi en demi-finale face au pays organisateur (3-1), les Algériens avaient à cœur de se rattraper pour ne pas rentrer au pays les mains vides.

Néanmoins, à trop vouloir bien faire, les protégés de Mouloud Ikhedji se sont emmêlés les pinceaux dès l’entame de la partie en concédant le premier set sur le score de 25 à 20.

Par la suite, les choses sont rentrées dans l’ordre au fil des minutes et le six algérien a réussi à refaire son petit retard pour ensuite prendre un avantage définitif dans cette rencontre (25-22, 25-18, 25-22).

« Je remercie les joueurs qui ont été présents après la défaite en demi-finale face à l’Azerbaïdjan. Ce n’était pas facile pour eux sur le plan mental, mais ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour décrocher cette médaille de bronze », s’est félicité le coach national.

« Nous avons une jeune équipe qui peut prétendre dans l’avenir à d’autres consécrations, notamment en Afrique », a-t-il ajouté.

Cette dernière prouesse de l’Algérie dans ces joutes lui permet de porter son total à 40 médailles (7 or, 12 argent et 21 bronze) et par la même occasion consolider sa 6e place au classement général à la veille de la tombée du rideau de la compétition.