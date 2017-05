Jeux de la solidarité islamique 2017: l’Algérie termine à la 6e place avec 40 médailles

L’Algérie a terminé à la 6ème place avec 40 médailles (7 or, 12 argent et 21 bronze), au classement général des 4es Jeux de la solidarité islamique à Bakou (Azerbaïdjan) dont la cérémonie de clôture aura lieu lundi après dix jours de compétition.

La première place est revenue à l’Azerbaïdjan, pays hôte, avec 192 médailles (75 or, 50 argent et 36 bronze), devant la Turquie avec 161 médailles (70 or, 65 argent et 57 bronze). Le podium est complété par l’Iran avec 97 médailles (38 or, 26 argent et 33 bronze).

Les 40 médailles algériennes ont été décrochées grâce à la natation (5 or, 2 argent et 3 bronze), au judo (1 or, 4 argent 6 bronze), au judo visuel (1 bronze), à la boxe (une bronze), à l'athlétisme (1 or, 2 argent, 3 bronze), à la lutte (3 bronze), au karaté-do (1 argent et 2 bronze), à la gymnastique (3 argent), au volley-ball (1 bronze) et au football (1 bronze).

"C’est une participation très honorable pour l’Algérie qui termine la compétition à la sixième place, améliorant ainsi sa moisson par rapport aux deux précédentes éditions", a déclaré à l’APS, Nouria Benida-Merrah, la chef de mission à Bakou.

Pour la championne olympique-2000 du 1500 m, la natation a permis à l’Algérie d’occuper les premières places au classement général grâce à l’excellente performance de Souad-Nefissa Cherouati et d'Oussama Sahnoune qui ont remporté, à eux seuls, cinq médailles d’or.

"Je salue la performance des nageurs qui ont honoré l’Algérie à plus d’un titre, alors que l’athlétisme, avec une seule médaille d’or, aurait pu terminer la compétition avec une moisson plus importante. L’athlétisme a participé avec des jeunes âgés de 21 à 24 ans", a-t-elle dit.

Aux précédents Jeux de la solidarité islamique de Palembang-2013 en Indonésie, l’Algérie n’avait remporté que 19 médailles (5 or, 6 argent et 8 bronze), terminant la compétition à la 9e place, mais avec une délégation composée de 77 athlètes.

Lors de la première édition qui s’est déroulée en Arabie Saoudite en 2005, l`Algérie avait participé avec 130 athlètes dans 12 disciplines, récoltant 26 médailles (3 or, 10 argent et 13 bronze).

Plus de 3500 athlètes de 54 pays ont pris part au rendez-vous sportif de Bakou. L’Algérie a été représentée par 118 athlètes de 14 disciplines. Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational organisé par la Fédération sportive pour la solidarité islamique sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique.

Les médaillés algériens à Bakou :

Les sportifs algériens médaillés lors des 4es Jeux de la solidarité islamique (12-22 mai) qui prendront officiellement fin lundi avec la cérémonie de clôture prévue à l’Olympic Stadium de Bakou (Azerbaïdjan).

--Natation (10) :

Souad Cherouati (800m libre) or

Souad Cherouati (1500m libre) or

Souad Cherouati (400 libre) or

Oussama Sahnoune (50m libre) or

Ousama Sahnoune (100 libre) or

Ardjoune Abdellah (200m dos) argent

Amel Melih (50 libre) argent

Amel Melih (50m dos) bronze

Amel Melih (100m dos) bronze

Chouchar Ramzi (200m 4 nages) bronze

--Judo (11) :

Tariket Ratiba (-57 kg) or

Houd Zourdani (-66 kg) argent

Abderahmane Benamadi (-90 kg) argent

Nadjib Temmar (+100 kg) argent

Moussa Meriem (-52 kg) bronze

Oussama Djeddi (-73) bronze

Amina Belkadi (-63 kg) bronze

Lyes Bouyakoub (-100 kg) bronze

Kaouthar Ouallal (-78 kg) bronze

Sonia Asselah (+78 kg) bronze

Par équipes (messieurs) argent

--Athlétisme (6) :

Tahani Belabiod Romaissa (longueur) or

Amina Bettiche (3000 m steeple) argent

Yousra Arrar (hauteur) argent

Mohamed Amine Belferar (800m) bronze

Amina Bettiche (1500 m) bronze

Hicham Khalil Cherabi (perche) bronze

--Karaté-do (3) :

Abdelatif Benkhaled (-67 kg) argent

Attif Imen (+68 kg) bronze

Imen Taleb (-50 kg) bronze

--Gymnastique (3) :

Hillel Metidi (barres parallèles) argent

Maoudj Anis (épreuves au sol) argent

Mohamed Bourguieg Abdeldjalil (cheval dÆarçons) argent

--Lutte (3) :

Adem Boudjemline (85 kg gréco-romaine) bronze

Sid Azara Bachir (80 kg gréco-romaine) bronze

Yahiaoui Chaima (48 kg) bronze

--Boxe (1) :

Oussama Mordjane (52 kg) bronze

--Football (1) :

Sélection nationale des U-23 bronze

--Volley-ball (1):

Sélection nationale masculine bronze

--Handisport, judo visuel (1)

Youcef Redjai (-73 kg) bronze.