L’avant première du film "Ben Badis" aura lieu respectivement à Constantine, Alger et Oran

L’avant-première du film "Ben Badis" du réalisateur syrien Basil El Khatib aura lieu les 23, 24 et 25 mai, respectivement à Constantine, Alger et Oran, a-t-on appris de l’Office Nationale de la Culture et de l’Information (ONCI).

Le premier tour de manivelle du film "Ben Badis", basé sur le scénario de Rabah Drif, a été donné en mars 2016. Il a été réalisé dans le cadre de la manifestation "Constantine, capitale de la culture arabe 2015".

Cette oeuvre traite des aspects de la vie du penseur et réformiste algérien, natif de la ville de Constantine (1889-1940) et ses voyages à l’étranger.

Le film commence par un évènement important de la vie de cheikh Abdelhamid Ben Badis, le décès de son grand père en 1899. D’autres évènements marquants de la vie du président de l'Association des oulémas musulmans algériens seront abordés, mais surtout son combat contre le système colonial et pour la défense de la personnalité algérienne.

Le personnage de Ben Badis est campé par le jeune acteur Youcef Sehairi, qui a été distribué dans le film retraçant le parcours du colonel Lotfi. Le film sera projeté ces vendredi, samedi et dimanche respectivement à la salle "Ahmed Bey" de Constantine, à l’opéra d’Alger "Boualem Bessaih" et à la salle Es-Saâda d’Oran, a-t-on indiqué. APS