Attentat de Manchester: l'Algérie exprime son entière solidarité et appelle à une action résolue contre le terrorisme

L'Algérie a exprimé, mardi, son entière solidarité avec la Grande-Bretagne suite à l'attentat terroriste de Manchester qui a fait 22 morts et une cinquantaine de blessés, soulignant la nécessité d'une action solidaire et résolue pour faire face d'une manière coordonnée et efficace au terrorisme.

"La Grande Bretagne a vécu, lundi soir, une attaque meurtrière perpétrée de sang froid par un terrorisme aveugle qui s'applique avec une barbarie et une violence inouïe à attenter à des vies humaines innocentes. Nous condamnons avec la plus grande force cet attentat terrorisme abject et exprimons notre entière solidarité avec le peuple et le gouvernement britanniques, ainsi qu'avec les familles des victimes", a déclaré le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS.

Exprimant la réaction de l'Algérie à l'attaque terroriste, perpétrée lundi soir à Manchester en faisant 22 morts et une cinquantaine de blessés, le porte-parole a ajouté : " En s'employant à faire régner la terreur, le terrorisme tente de faire peser une menace permanente sur la sécurité et la stabilité de nombreux pays et sociétés mettant à profit, pour la concrétisation de ses sinistres objectifs, des carences certaines en matière de coordination des efforts et de coopération au niveau régional et international".

"L'attaque sanglante de Manchester interpelle, à nouveau, l'ensemble de la communauté internationale quant à la nécessité d'une action solidaire et résolue pour faire face d'une manière coordonnée et efficace au terrorisme partout à travers le monde", a-t-il conclu.