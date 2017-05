Equipe nationale : Alcaraz boucle sa tournée européenne, 17 joueurs rencontrés

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football l'Espagnol Lucas Alcaraz a bouclé dimanche dernier sa tournée européenne où il a eu à rencontrer 17 joueurs et à assister à plusieurs matchs de différents championnats, a annoncé mardi la fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

La tournée du technicien andalou, entamée le 13 mai, a pris fin au Portugal où il a assisté au match Moreirense-FC Porto afin de superviser Yacine Brahimi, précise la même source.

Lors de sa tournée, l'ancien entraîneur du FC Grenade (Liga espagnole) a rencontré dix joueurs en France et deux en Belgique. Il n'a pas eu l'occasion de discuter avec trois joueurs : Ishak Belfodil (Standard de Liège/Belgique), Ryad Boudebouz (Montpellier/France) et Walid Mesloub (FC Lorient/France).

Belfodil, qui avait un rendez-vous avec le médecin après son opération au nez, Boudebbouz qui devait effectuer des soins et qui a proposé de se déplacer à Paris le lendemain du rendez-vous initial et Mesloub qui devait être mis au vert avec Lorient pour préparer le dernier match de championnat, ont tous été excusés par le sélectionneur. "Alcaraz s’est montré compréhensif avec les trois joueurs et leur a donné rendez-vous en juin pour ceux qui seront convoqués", précise la même source.

"Dans l’impossibilité de rencontrer tous les joueurs de la sélection avant le prochain stage, Alcaraz et le manager de la sélection Hakim Medane prendront le soin d’appeler le reste des joueurs par téléphone pour leur expliquer le projet et les attentes du nouveau coach", selon la FAF.

En moins d’une semaine, le sélectionneur national a pu rencontrer et discuter avec pas moins de 17 joueurs de l’équipe nationale et suivre les matchs suivants : Leganès-Bétis en Espagne, Schalke 04-Hambourg SV en Allemagne, Caen-Rennes en France, Leicester-Tottenham en Angleterre et Moreirense- FC Porto au Portugal.

Lucas Alcaraz (50 ans), signataire d'un contrat de deux ans, a succédé au Belge Georges Leekens, démissionnaire à l'issue de l'élimination de la sélection algérienne dès le premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon.

Le nouveau président de la FAF Kheireddine Zetchi a assigné à l'ancien entraîneur de Grenade l'objectif principal de mener les Verts à la CAN-2019 au Cameroun et d'atteindre les demi-finales de l'épreuve. APS