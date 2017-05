La CNL débloque 74,6 milliards de DA au profit des maîtres d'œuvre

La Caisse nationale du logement (CNL) a débloqué, ces deux derniers jours, 74,60 milliards de dinars au profit des entrepreneurs et maitres d'œuvre chargés de la réalisation des projets de logement dans les formules Location-vente" (AADL) et logements publics locatifs (LPL-social), a indiqué mardi un communiqué du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

74.604.397.810,74 DA ont été débloqués dont 14.782.548.867,3 au profit des maitres d'oeuvre chargés de la réalisation de logements AADL et 59.821.848.943,44 au profit des maitres d'oeuvre chargés de la réalisation des projets de logements LPL (social), précise le communiqué.

Logement social : état des décaissements au profit des entreprises de réalisation par wilaya

Le montant décaissé durant les deux (2) derniers jours par la Caisse nationale du logement (CNL) au profit des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) chargés des projets de logements publics locatifs (LPL), connus communément par les logements sociaux, a été de 59,82 milliards de dinars. Voici sa répartition par wilaya. (Source: Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville)

Wilaya Montant (en millions de dinars)

Adrar 434,8

Ain Defla 1.425,2

Ain Témouchent 554,5

Alger -Bir Mourad Rais 1.252,43

Alger-Dar El Beida 1.883,18

Alger-Hussein Dey 2.150,71

Annaba 1.180,35

Batna 166,58

Béchar 467,35

Bejaïa 1.811,5

Biskra 852,1

Blida 774,1

Bordj Bou Arreridj 1.578,47

Bouira 843,84

Boumerdès 2.003,01

Chlef 796,57

Constantine 3.275,31

Djelfa 1.494,27

El Bayadh 738,02

El Oued 1.541,34

El Tarf 1.462,1

Ghardaïa 457,24

Guelma 828,07

Illizi 238,81

Jijel 672,71

Khenchela 1.493,32

Laghouat 1.428,52

Mascara 1.414,45

Médéa 2.885,04

Mila 706,55

Mostaganem 837,46

M'sila 1.681,58

Naâma 364,73

Oran 3.412,21

Ouargla 622,09

Oum El Bouaghi 737,91

Relizane 1.529,7

Saida 760,05

Sétif 1.573,1

Sidi-Belabès 1.047,41

Skikda 1.019,38

Souk Ahras 828,66

Tamanrasset 743,24

Tébessa 824,59

Tiaret 1.996,27

Tindouf 368,03

Tipaza 552,82

Tissemsilt 306,5

Tizi-Ouzou 1.558,28

Tlemcen 1.247,54

Total 59.821,84 .

