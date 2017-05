ANP : la participation des militaires aux rendez-vous électoraux "n'a besoin ni d'affirmation ni de preuve"

L'importance qu'accorde le Haut Commandement de l'ANP à la participation des militaires à tous les rendez-vous électoraux "n'a besoin ni d'affirmation ni de preuve", a souligné mardi à Biskra le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, au troisième jour de sa visite en 4ème région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans une allocution lors de sa visite de l'Ecole supérieure des troupes spéciales de Biskra, le général de corps d'armée a salué le "grand esprit" de responsabilité dont ont fait preuve les éléments de l'ANP avant et durant les élections législatives du 4 mai dernier.

"Dans ce cadre précisément, il m'appartient de saluer solennellement à cette occasion l'esprit de responsabilité dont ont fait preuve les éléments de l'ANP, ainsi que l'ensemble des autres corps de sécurité, pour honorer leurs missions essentielles et primordiales, et sécuriser les dernières élections législatives du 4 mai, afin de permettre au peuple algérien, aux quatre coins de l'Algérie, de s'acquitter de son devoir national lors de cet important scrutin, dans le calme, la sérénité et la quiétude", a-t-il déclaré.

"Dans ce contexte, il me revient de réaffirmer, voire rappeler certains ayant malheureusement avancé, à la fin des élections législatives du 4 mai dernier, quelques allégations, commentaires et insinuations, que le Haut Commandement de l'ANP qualifie d'infondés, voire d'inappropriés, et qu'il rejette dans leur ensemble et leurs détails", a noté le vice-ministre de la Défense nationale, affirmant que "l'importance qu'accorde le Haut Commandement à la participation des éléments militaires, à tous les rendez-vous électoraux à travers l'ensemble des wilayas du pays, par eux-mêmes ou par procuration, selon les lois de la République et en totale et parfaite coordination avec le ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales, n'a besoin ni d'affirmation ni de preuve".

Le général de corps d'armée a rappelé que le message adressé aux personnels militaires et à l'opinion publique, quelques jours avant les élections législatives, "était parfaitement clair et ne pouvait laisser place à aucune forme de propos mensongers ou de rumeurs à l'encontre de nos Forces Armées et tous les personnels militaires qui ont participé, aux côtés de leurs frères concitoyens, avec volonté, responsabilité et liberté dans l'accomplissement de ce devoir électoral, en dépit des missions sensibles et vitales qui leurs sont assignées, sachant que ce n'est pas la première fois que les militaires votent de la sorte, en dehors des casernes, mais cela remonte à l'année 2004".

Il a souligné que "l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, avec le soutien de son excellence monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense Nationale, autant qu’elle se considère comme étant la forteresse de l'Algérie et l'essence de sa force et de sa fierté, veille également à faire des nobles valeurs nationales la lumière qui éclaire la voie de sa conduite, de ses fonctions et de son labeur, afin de préserver sa réputation auprès de son peuple et de demeurer en adéquation avec les besoins des missions qui lui incombent ".

Lors de sa visite à l'Ecole supérieure des troupes spéciales, le général de corps d'armée a rencontré les cadres, les éléments et les stagiaires de l’Ecole, en présence de représentants des différents corps de sécurité issus de la Sureté Nationale où il a prononcé une allocution d'orientation, suivie via visioconférence par l'ensemble des éléments des unités de la Région, à travers laquelle, il a mis l’accent sur les "grands efforts" consentis, à tous les niveaux, dans le rehaussement de l'aptitude au combat des unités et l'état-prêt opérationnel.

Il a également rappelé les mesures prises pour garantir la sécurité et la quiétude durant le mois sacré de Ramadhan, mois de miséricorde, de fraternité et de tolérance. A cette occasion, le général de corps d'armée a adressé ses félicitations à l’ensemble des personnels de l'ANP et des différents corps de sécurité, en leur souhaitant un mois béni et que leur jeûne soit récompensé.

Les cadres, les élèves et les éléments de la région, "ont à leur tour, exprimé toute la fierté et l'honneur d'appartenir à l'ANP, et leur immuable engagement à protéger l'Algérie et à défendre son territoire de tout danger visant sa sécurité, sa stabilité et son unité".

Par la suite, le vice-ministre de la Défense nationale "a suivi un exercice de terrain portant sur une section des para-commandos en mission d'élimination d’un groupe terroriste, mené avec professionnalisme, dénotant d’une formation efficace et de qualité des para-commandos dans l’accomplissement de différentes actions de combat avec une grande maitrise. L’exercice a été suivi par un saut de parachutes", conclut le communiqué du MDN. APS