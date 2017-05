SIPPA : Mihoubi visite le stand de l'Algérie

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a visité mardi le stand de l'Algérie au Salon international des professionnels des patrimoines (SIPPA) qui se tient à Arles (France), a indiqué un communiqué du ministère.

Accompagné du Consul général d'Algérie à Marseille Boudjemaa Rouibah, du maire d'Arles Hervé Schiavetti, du député socialiste Michel Vauzelle et de l'expert international algérien, Mounir Bouchenaki, M. Mihoubi a visité le stand de l'Algérie, invitée d'honneur de cette édition.

La participation de l'Algérie comme invité d'honneur "n'a pas uniquement pour objectif d'exposer ou de faire connaitre le patrimoine culturel, mais vise également à rechercher les solutions et les moyens d'intégrer le patrimoine culturel à la dynamique économique", a indiqué le ministre de la Culture dans son allocution.

Après avoir appelé à la "promotion de la coopération bilatérale entre les institutions culturelles et l'échange entre les professionnels des deux pays ", le ministre a mis en avant l'importance de "la qualification et de la formation des spécialistes et des professionnels dans la restauration des biens culturels", précise le communiqué.

Pour sa part, le député Michel Vauzelle a salué "l'importance accordée par le gouvernement algérien à la protection du patrimoine culturel, et ses efforts pour la paix dans la monde, la promotion du dialogue entre les civilisations, le rejet de la haine et la lutte contre la violence et le terrorisme".

Le maire d'Arles a indiqué, quant à lui, que "la conjoncture actuelle est plus favorable pour renforcer la concertation et la coopération entre les deux pays".

Les experts de la délégation algérienne ont animé plusieurs conférences au cours desquelles ils ont exposé "les méthodes et les techniques utilisées dans la préservation du patrimoine culturel et la promotion de sa dimension économique".

L'Algérie a été désignée invitée d'honneur de la 3e édition du SIPPA qui se tient à Arles du 22 au 24 mai 2017.