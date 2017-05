Un dispositif de sécurité à l'occasion des examens de fin d'année scolaire

La Direction générale de la sureté nationale (DGSN) a mis en place dispositif de sécurité à l'occasion des examens de fin d'année scolaire 2016/2017, tous paliers confondus, et dont la mise en exécution sera confiée à des brigades de police sureté des 48 wilayas, indique mardi un communiqué de la DGSN.

Selon le communiqué, le dispositif de sécurité repose sur "la mobilisation des services de la police pour sécuriser les centres d'examen pour les trois paliers (primaire, moyen et secondaire) dans les régions urbaines à travers l'ensemble du territoire national".

Le plan, précise la même source, comporte entre autres des "mesures sécuritaires pragmatiques visant à garantir la fluidité routière et faciliter le trafic au niveau des grands axes menant vers les centres d'examen, outre les équipes de sécurité spécialisées chargées de l'escorte et la sécurisation er les sujets et les copies vers les centres de correction".

A cette occasion, la Direction générale de la sureté nationale a mobilisé "tous les moyens humains et matériels pour assurer le succès de cette opération par le déploiement d'équipes de sureté mobiles et piétonnes au niveau des points connaissant un trafic routier intense notamment lors des heures de pointe du matin, souligne le communiqué.

D'autre part, la DGSN appelle les usagers des routes et, tout particulièrement les conducteurs de véhicules et les parents d'élèves qui accompagnent leurs enfants aux centres d'examen à "éviter le stationnement anarchique devant les centres en vue de permettre aux candidats de se rendre aisément vers les centres d'examen", rappelant aux citoyens l'existence du numéro vert 1548 et le 17 pour le signalement de tout imprévu ou prêter aide durant ces 24h.