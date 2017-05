Examen de fin de cycle primaire : le coup d’envoi donné à Béchar par la ministre de l’Education nationale

C’est aujourd’hui que débuteront les épreuves de l'examen de fin de cycle primaire session 2017, avec la participation de plus de 760.000 élèves répartis sur plus de 13.000 centres d'examen. Le coup d`envoi des épreuves a été donné à partir de la wilaya de Béchar par la ministre de l`Education nationale, Nouria Benghebrit qui se rendra, par la suite, dans la wilaya de Tindouf pour donner le coup d'envoi de l'épreuve de l'après-midi.

Au total, 760.652 élèves, dont 47,93 % de filles sont concernés par cet examen qui enregistre cette année une hausse de 55.192 candidats par rapport à la session précédente, selon le ministère de l'Education nationale.

Les candidats, répartis sur 13.688 centres d'examen et encadrés par 160.880 enseignants seront examinés sur trois matières à savoir la langue arabe et les mathématiques durant la matinée et la langue française pour l'après-midi.

Mme Benghebrit avait affirmé récemment que les candidats passeront cet examen qui leur permettra d'accéder au cycle moyen, au sein de leurs établissements et ce pour la deuxième fois consécutive.

Selon elle, cette option a été adoptée pour ne pas déstabiliser et perturber l'élève, affirmant que les enseignants devant assurer l'encadrement se déplaceront dans les centres d'examen autres que ceux où ils enseignent.

Les résultats de l'examen de fin de cycle primaire seront annoncés le 9 juin.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un plan de sécurité spécial pour les examens de fin d'année (les trois cycles confondus) en assurant tous les moyens humains et matériels pour le bon déroulement des épreuves à travers les 48 wilayas.

Les centres d'impression des sujets des épreuves des examens des trois cycles seront ainsi sécurisés et les brigades de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale renforcées au niveau des différentes routes nationales, communales et de wilaya notamment celles débouchant sur les zones urbaines et ce avant et pendant le déroulement des examens.

La Direction générale de la Sûreté nationale mobilisera 38.697 agents d'intervention et 1914 ambulances ainsi que 1092 voitures de la protection civile dans le cadre d'un dispositif sécuritaire spécial.