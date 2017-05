JO de Rio : environ 170 médailles en piètre état vont être remplacées

En raison notamment d'un problème de température, 6 à 7% des médailles ont vu leur revêtement se dégrader et vont être remplacées. Les médaillés d'argent sont les principales victimes de cette défection.

On connaissait la médaille en chocolat, réservée dans le jargon sportif aux athlètes échouant au pied du podium. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Rio, organisés en août 2016, a fait ce vendredi plus original encore : la médaille défectueuse.

«Entre 6 et 7% des médailles (entre 120 et 140 médailles au total NDLR) ont connu un problème de revêtement, en raison parfois de la différence de température, a indiqué le directeur de la communication de cet événement planétaire, Mario Andrada. Et nous avons mis sur pied, avec le Comité international olympique, un système pour corriger le défaut ou remplacer les médailles». Entre deux et trois héros l'équipe de France olympique sont donc potentiellement concernés par cette annonce insolite.