Nommé par le président Bouteflika : Abdelmadjid Tebboune prend officiellement jeudi ses nouvelles fonctions de Premier ministre

Abdelmadjid Tebboune, nommé mercredi au poste de Premier ministre, prendra officiellement jeudi ses nouvelles fonctions lors d`une cérémonie de passation de pouvoirs avec son prédécesseur, M. Abdelmalek Sellal, est-il communiqué par les services du Premier ministère.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a procédé mercredi à la nomination de M. Abdelmadjid Tebboune au poste de Premier ministre, en remplacement de M. Abdelmalek Sellal, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué.

"A la suite de la proclamation par le Conseil constitutionnel, des résultats définitifs des élections législatives, et de l'installation de la huitième législature de l'Assemblée populaire nationale, M. Abdelmalek Sellal, Premier ministre a présenté ce jour à son excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, sa démission et celle du gouvernement", a précisé le communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République a félicité M. Abdelmalek Sellal, Premier ministre sortant et les membres du gouvernement pour le travail qu'ils ont accompli", a souligné la même source.

"Conformément à l'article 91, alinéa 5 de la Constitution, M. Le Président de la République, a, après consultation de la majorité parlementaire, nommé M. Abdelmadjid Tebboune, Premier ministre", a indiqué le communiqué.

"Le chef de l'Etat a également chargé les membres du gouvernement démissionnaire de vaquer aux affaires courantes de leurs secteurs respectifs, en attendant la nomination du gouvernement", a souligné la même source.

Bio-express du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune

Abdelmadjid Tebboune, nommé mercredi Premier ministre par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a occupé plusieurs postes ministériels durant sa longue carrière, dont le dernier était celui de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

M. Tebboune, qui est également membre du Comité central du parti de Front de libération nationale (FLN), est né le 17 novembre 1945 à Mechria (wilaya de Nâama), est diplômé de l'Ecole nationale d'administration (ENA), spécialité économie et finances (1965-1969).

Durant sa carrière, le nouveau Premier ministre a occupé les postes de ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Collectivité Locales, Chargé des collectivités locales (1991-1992), ministre de la Communication et de la Culture (1999), ministre des Collectivités Locales (2000-2001) et ministre de l'Habitat et de l'urbanisme (2001-2002).

En 2012, il revient au ministère de l'Habitat et de l'urbanisme. Son département ministériel est élargi en 2013 à la Ville.

M. Tebboune, marié et père de cinq enfants, a assuré depuis janvier dernier l'intérim du ministère du Commerce suite à l'absence prolongée pour maladie du défunt Bakhti Belaib.

Avant d'occuper des postes ministériels, il a été secrétaire général des wilayas de Djelfa, Adrar, Batna et M'sila et wali d'Adrar, Tiaret et Tizi-Ouzou.

Les attributions du Premier ministre clairement définies par la Constitution de 2016

Les attributions du Premier ministre ont été clairement définies dans la Constitution révisée de 2016.

Le Premier ministre doit ainsi coordonner l'action du gouvernement dont les membres seront nommés par le président de la République, après la consultation du Premier ministre.

Il doit par la suite "élaborer son plan d'action et le présenter au Conseil des ministres", selon la loi fondamentale.

L'article 94 énonce que le Premier ministre soumet le plan d'action du Gouvernement à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale (APN), qui "ouvre à cet effet un débat général".

"Le Premier ministre peut adapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République", indique le même article.

En cas de non approbation du plan d'action du Gouvernement par l'APN, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République, qui nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.

L'article 96 relève que si l'approbation de l'APN "n'est de nouveau pas obtenue", l'APN est "dissoute de plein droit". Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de 3 mois.

Il est relevé, par ailleurs, que le Premier ministre "exécute et coordonne" le plan d'action adopté par l'APN.

La Constitution stipule que le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d'action du Gouvernement tel qu'approuvé par l'APN, soulignant que le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.

La Constitution stipule, en outre, que le gouvernement doit présenter annuellement à l'APN "une déclaration de politique générale", qui donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement pouvant s'achever par une résolution.

Il peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée populaire nationale conformément aux dispositions des articles 153, 154 et 155 qui stipulent que le Premier ministre peut demander à l'APN "un vote de confiance".

Si la motion de confiance n'est pas votée, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement, indique la Constitution, qui énonce, dans ce cas, que le Président de la République "peut, avant l'acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l'article 147, lequel stipule: "le président du Conseil de la nation, le président de l'APN, le président du Conseil constitutionnel et le Premier ministre consultés, le président de la République peut décider de la dissolution de l'APN ou d'élections législatives anticipées". Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de 3 mois.

Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale, selon la Constitution.

La loi fondamentale précise, par ailleurs, que le Premier ministre répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles, veille à l'exécution des lois et règlements, préside les réunions du Gouvernement et signe les décrets exécutifs notamment.

Le Premier ministre nomme aux emplois de l'Etat, après approbation du Président de la République et veille au bon fonctionnement de l'administration publique. APS