Messahel rencontre le secrétaire du Conseil national de sécurité de la Fédération de Russie

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a rencontré, en marge des travaux de la 8ème session de la rencontre des responsables des questions de sécurité organisée annuellement par la Fédération de Russie et qui se tient à Zavidovo, le secrétaire du Conseil national de sécurité de la Fédération de Russie, Nicokolai Petrochev, indique mercredi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

L'entretien, qui s'est tenu en marge des travaux de la 8ème session de larencontre des responsables des questions de sécurité organisée annuellement par la Fédération de Russie, entre dans le cadre des consultations régulières que les deux pays entretiennent sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, précise la même source.

Cette rencontre a porté sur "les moyens de renforcer la concertation bilatérale et l'identification des voies et méthodes idoines pour faire face aux activités des groupes terroristes, notamment dans les domaines de la prévention de la radicalisation, de la dé-radicalisation, du retour des combattants étrangers, du financement du terrorisme et de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins terroristes", ajoute le MAE.

Tout en relevant la convergence de vues et d'analyses sur toutes ces questions, les deux responsables se sont félicités des résultats de la deuxième session du dialogue stratégique algéro-russe qui s'est tenu à Alger au mois d'avril dernier et ont convenu de tenir la troisième session à Moscou dans un proche avenir.

Par ailleurs, M. Messahel a développé au cours des travaux de cette huitième session, l'approche algérienne sur la question de la criminalité transnationale et les menaces qu'elle fait peser sur la sécurité et la stabilité des Etats. APS