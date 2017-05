Ligue des champions – Phase de poules : l’USM Alger s’incline face à Caps United (2-1)

L’USM Alger s’est inclinée face à la formation zimbabwéenne de Caps United sur le score de 2 buts à 1, ce mercredi à Harare, pour le compte de la 2e journée du groupe B de la Ligue des champions d’Afrique.

Sur une pelouse du National Sports Stadium, une des plus impraticables, les Rouge et Noir ont été mis en difficultés un quart d’heure seulement après le coup d’envoi de la partie. Profitant d’un cafouillage dans la surface de réparation de l’USMA, Chitiyo (16’) a réussi à tromper la vigilance de Zemmamouche grâce à une belle frappe enveloppée.

Afin de revenir dans le match, les Usmistes ont tenté de niveler la marque mais leurs tentatives ont été trop timides pour pourvoir inquiéter le camp adverse. Il aura donc fallu attendre la 44e minute pour assister à la meilleure occasion côté algérien pour voir le tir de Darfalou mourir sur la barre transversale du portier Sibanda.

En deuxième mi-temps, l’entraineur de l’USMA a fait incorporer Benkablia à la place de Darfalou afin de donner du sang neuf à son attaque, néanmoins, le salut pour les Algériens est venu d’un défenseur à la suite d’une balle arrêtée.

A la suite d’un coup franc bien exécuté par Meftah, Abdellaoui, bien positionné dans les 18 mètres adverse, a catapulté le ballon de la tête dans la cage du Caps United et relance son équipe.

Toutefois, les Zimbabwéens ont réussi à reprendre l’avantage à dix minutes de la fin de la rencontre. A l’image du premier but, la défense usmiste a fait preuve d’un grand laxisme qui lui a couté très cher en encaissant un second but marqué par le même Chitiyo, hauteur d’un doublé (80’).

Cette défaite des gars de Soustara est la première dans cette édition 2017 de la plus prestigieuse des compétitions africaines. En conséquence, l’USMA recule à la 2e place (3 pts) et cède la tête de la poule B à la formation du Zamalek d’Egypte (4 pts). En effet, les Egyptiens ont réussi à tenir en échec l’équipe libyenne d’El-Ahly Tripoli (0-0), mardi, dans un match disputé à Sfax (Tunisie) au stade Taieb Mhiri.

La 3e sortie des camarades de Sayoud aura lieu le 3 juin prochain à Alexandrie (Egypte) face au Zamalek.