FAK : Boubaker Mekhfi désigné à la tête du directoire transitoire

Boubaker Mekhfi a été désigné à la tête du directoire chargé de la gestion des affaires de la Fédération algérienne de karaté-do (FAK), a annoncé mercredi le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

"Suite au dysfonctionnement et la mauvaise gestion dûment prouvés de la discipline de karaté par la direction sortante de la fédération, menaçant le devenir de cette discipline en Algérie, le ministère a décidé de l'installation d'un directoire transitoire chargé de la gestion temporaire des activités", écrit le MJS dans un communiqué.

Ancien président de l'Union maghrébine de karaté-do et membre de l'Union méditerranéenne, Mekhfi avait occupé le poste de président de la FAK entre 2009 et 2013. Il sera secondé dans sa mission par des experts et membres de la famille du karaté-do algérien, à savoir Sekiou Amina, Ould Hamouda Ahmed, Debah Mohamed, Ben Mouffok Mimoun, Meftah Amar, Hachi Zoubir, Benbekhma Mouloud et Trad Mohamed Lamine.

Depuis la démission de l'ancien président, Fateh Benathmane, le 30 avril 2016, les affaires de la Fédération algérienne de karaté-do étaient gérées par Chérif Tibihare, mais sans pour autant arriver à changer le climat malsain qui règne au sein de l`instance fédérale depuis son installation.

Reportée à cinq reprises, l'assemblée générale ordinaire de la FAK s'est déroulée finalement le 1er avril dernier en présence de 52 membres dont 44 à voix délibératives (32 ligues et 12 clubs).

APS