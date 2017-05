Lancement du Cluster énergie solaire

Le Cluster d'énergie solaire a été lancé mercredi à Alger par un noyau de PME évoluant dans le secteur des énergies renouvelables avec la collaboration du ministère de l’Industrie et des mines.

Lors de la cérémonie du lancement de ce Cluster, le directeur général de la PME au niveau de ce ministère, M. Abdelghani Mebarki, a indiqué que ce cluster regroupera 16 entités, permettant la mutualisation d’entreprises d’une même filière faisant partie d'une chaîne d’activités qui se complètent et liées entre elles par des opérations d’achat et de vente.

Il s'agit de la mise en place du 4ème cluster industriel après ceux des boissons, de la mécanique de précision et de l'économie numérique déjà en activité.

Selon ses explications, un cluster est l'ensemble des activités complémentaires qui concourent, de l'amont à l'aval, à la réalisation d'un produit fini, relevant que la faiblesse de l’industrie d’un pays est corrélée au manque de solidarité entre les entreprises d’une même chaîne de valeur.

Par ailleurs, il a avancé que deux autres clusters étaient en cours de création qui sont ceux de plasturgie et dattes.

Pour sa part, le président du Group Innovinvest, M. Mohamed Réda Smahi, a souligné que la création d'un cluster énergie solaire est le moyen le plus approprié pour lancer, dans des délais courts, des rencontres professionnelles et opérationnelles pour un examen de toutes les propositions et de toutes les initiatives permettant la mise au point et le renforcement d'un programme industriel puissant et diversifié, dédié à la réussite du programme national des énergies renouvelables.

Il s'agit aussi de définir les formes possibles de mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières nationales pour la réussite des projets des énergies renouvelables (ENR) lancés par le pays et de soumettre aux pouvoirs publics ^des propositions efficientes, consensuelles et les plus opérationnelles quant à la promotion et à la protection des industries ENR.

Ce cluster, a-t-il poursuivi, va permettre d'établir des passerelles et des occasions qui faciliteront grandement la coopération et les relations entre ses membres et avec d'autres organismes et Institutions.

S'agissant de l'assemblée constituante de ce cluster, elle devrait se tenir à la fin juin prochain pour permettre d'adopter un plan d'action.

Dans ce contexte, l'expert en énergie, Mourad Preur, a mis en exergue les enjeux de la transition énergétique et le positionnement de la filière du photovoltaique, affirmant que l'Algérie est décalée dans ce domaine en matière de production et de consommation.

Il a également soutenu que les PME doivent être à l’avant-garde du combat dans ce domaine.

Le montage des clusters, résultat d'un processus initié et soutenu par la DG PME qui est un partenariat entre le ministère de l'Industrie et l'Union européenne en collaboration avec le programme d'appui allemand Giz. APS