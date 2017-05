Ligue 1 : les clubs autorisés à recruter 2 joueurs étrangers au maximum

Les clubs de Ligue 1peuvent de nouveau, à partir de la nouvelle saison 2017-2018, recruter des joueurs étrangers après une année et demie de la promulgation, par l'ancien bureau fédéral, d'une loi interdisant l'engagement de cette catégorie de joueurs, indique jeudi la fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel au lendemain de la réunion ordinaire de son bureau fédéral au centre technique de Sidi Moussa (Alger).

Toutefois, le nombre de joueurs étrangers ne peut pas dépasser deux et les joueurs recrutés ne doivent pas avoir plus de 30 ans. Un cahier de charges pour le recrutement des joueurs étrangers sera soumis à l’approbation du bureau fédéral lors de sa prochaine réunion, précise la même source.

Dans le même ordre d'idées, les clubs sont désormais autorisés à prêter autant de joueurs qu’ils désirent à condition que leur nombre ne dépasse pas deux au profit du même club acquéreur.

Jusque-là, un club n'avait pas le droit de prêter plus de trois joueurs par saison, une loi établie par l'ex-bureau fédéral et qui avait suscité les critiques de nombreuses équipes, notamment celles réputées pour leur politique de formation, à l'image du Paradou AC et de l'USM Alger, dont les présidents occupent actuellement les fonctions de président et vice-président de la FAF respectivement.

Par ailleurs, les clubs seront dans l'obligation de choisir le stade où ils doivent accueillir leurs adversaires avant le début de la saison. La priorité sera donnée au stade le plus sécurisé. Sauf cas de force majeure, la domiciliation ne changera pas jusqu’à la fin de la saison, prévient encore l'instance fédérale.

La date de la reprise du championnat de Ligue 1, saison 2017-2018, sera fixée en concertation avec la Commission médicale, les médecins des clubs et la Direction technique nationale, précise la FAF, assurant au passage que le calendrier du championnat de Ligue 2 Mobilis est déjà prêt. "Celui de la Ligue 1 Mobilis sera établi sur la base du programme des équipes nationales et des clubs engagés dans les compétitions internationales".