MDN : un terroriste abattu à Bejaïa et un autre appréhendé à Ghardaïa

Le terroriste dénommé "L. Farid" dit "Abdelwahab Abou Yahia", a été abattu jeudi à Akbou (Bejaïa) par un détachement de l’Armée nationale populaire, alors que le dangereux terroriste, dénommé "Z. Saïd", a été appréhendé à Ghardaïa par les éléments de la Gendarmerie nationale, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue dans la zone d’Alma à Akbou, wilaya de Bejaïa (5e RM), un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, ce matin 25 mai 2017, le terroriste dénommé L. Farid, dit Abdelwahab Abou Yahia, et récupéré un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et une quantité de munitions, tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Ghardaïa (4e RM), le dangereux terroriste dénommé Z.Saïd, recherchés depuis 1993", précise la même source.

"Dans le même contexte, deux détachements ont détruit onze (11) casemates et deux (02) mines de confection artisanale à Batna et Tébessa (5e RM)".

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des Gardes-frontières, en coordination avec les éléments des douanes "ont arrêté, à Tlemcen (2e RM), quatre (4) narcotrafiquants et saisi (225) kilogrammes de kif traité", tandis qu’à Biskra (4e RM), des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté un véhicule utilitaire chargé de (29.2824) unités de médicaments et de produits pharmaceutiques dont la valeur s’élève à quarante (40) millions de Dinars algériens".

D’autre part, (14) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Béchar et El Taref", rapporte également le communiqué.