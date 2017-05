Algérie Poste : les horaires de travail applicables durant le mois de ramadhan fixés

Les horaires de travail applicables dans les établissements postaux durant le mois de ramadhan ont été fixés par Algérie Poste de 9 h à 16h pour les wilayas du nord du pays et pour les wilayas du sud de 8 h à 15 h, indique jeudi un communiqué de cet établissement.

Concernant les wilayas du nord du pays, ces horaires sont fixés de 9 à 16h ( du dimanche au jeudi inclus) pour les services administratifs et centres financiers.

Pour les établissements postaux organisés en système de brigade, les horaires sont fixés de 08h30 à 17h00 du samedi au jeudi inclus et de 09H00 à 15h00pour les établissements fonctionnant en service limité y compris les Guichets Annexes et Centres de dépôt et de Distribution (CDD), ouverts du samedi au Mercredi et de 09h00 à 13H00 jeudi.

Les horaires de travail dans les Centres Postaux Spécialisés sont fixés de 8h à 17h et de 21h30 à 8h pour les systèmes de brigade, du samedi à jeudi inclus et de 9h00 à 15h pour le service limité.

Pour les wilaya du sud, Adrar, Laghouat, Biskra, Bechar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaïa les horaires sont fixés comme suit : les horaires de travail sont fixés de sont fixés de 8 h à 15 ( du dimanche au jeudi inclus) pour les services administratifs et centres financiers.

Pour les établissements postaux organisés en système de brigade, les horaires sont fixés de 07h à 15h00 du samedi à jeudi.

Pour les établissements fonctionnant en service limité y compris les Guichets Annexes et Centres de dépôt et de Distribution (CDD), ouverts du samedi au Mercredi et de 07h00 à 13H00 et de 7 h à 11h le jeudi.

Dans les Centres Postaux Spécialisés, les horaires de travail sont fixés de 7 h à 16 h (du samedi au mercredi pour le système brigade) et de 7 h à 13 h pour le service limité.

Pour la journée de jeudi, les horaires de travail sont fixés dans les centres postaux spécialisés de 7 h à 11h. APS