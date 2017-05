Le Président de la République nomme les membres du nouveau gouvernement

Le président de la République a nommé jeudi les membres du nouveau gouvernement, conduit par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République, dont voici le texte intégral:

"Conformément à l'article 93 de la Constitution, et après consultation du Premier ministre, son excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, ministre de la Défense nationale, a nommé ce jeudi 25 mai 2017, les membres du gouvernement, dont la liste se présente comme suit:

Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune.

* Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah.

* Ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

* Ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nour-Eddine Bedoui.

* Ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh.

* Ministre des Finances, Abderrahmane Raouia.

* Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.

* Ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.

* Ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa.

* Ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit.

* Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar.

* Ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki.

* Ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi.

* Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun.

* Ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

* Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia.

* Ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda.

* Ministre de l'Agriculture du Développement rural et de la Pêche: Abdelkader Bouazgui.

* Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Chorfa.

* Ministre du Commerce, Ahmed Saci.

* Ministre de la Communication, Djamel Kaouane.

* Ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaalane.

* Ministre des Ressources en Eaux, Hocine Necib.

* Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Messaoud Benagoun.

* Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière: Professeur Mokhtar Hazbellaoui.

* Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali.

* Ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua.

* Ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati.

Par ailleurs, et conformément à l'article 92 aliéna 6 de la Constitution, M. le Président de la République, a également nommé ce jour, M. Ahmed Noui, ministre, Secrétaire général du Gouvernement".

Une douzaine de nouveaux ministres et confirmation d'autres à leurs postes

Le nouveau gouvernement, nommé jeudi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est marqué par la rentrée d'une douzaine de nouveaux ministres, le retour de certains, la confirmation d'autres à leurs postes et la suppression des titres de ministre d'Etat et de ministre délégué.

La nouvelle équipe gouvernementale, qui compte 27 départements ministériels dont quatre ont été confiés à des femmes, enregistre l'entrée du directeur général des Impôts, Abderrahmane Raouia en tant que ministre des Finances en remplacement de Hadji Baba Ami.

Le ministère de l'Energie a été quant à lui confié à Mustapha Guitouni, Pdg de Sonelgaz, qui remplace à ce poste Noureddine Bouterfa, alors que le ministère de l'Industrie et des mines est revenu à l'ancien président de la Commission des finances à l'APN, Mahdjoub Bedda, réélu député du Front de libération nationale (FLN) à Médéa. Il remplace à ce poste Abdessalam Bouchouareb.

L'ancien wali de Blida Abdelkader Bouazgui a été nommé ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche en remplacement de Abdesslam Chelghoum, tandis que le portefeuille de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a été confié au wali d'Annaba, en l'occurrence Youcef Chorfa, en remplacement de Abdelmadjid Tebboune, nommé Premier ministre.

Le poste de ministre du Commerce est revenu au wali de Tlemcen, Ahmed Saci, dont l'intérim était assuré depuis janvier dernier par M. Tebboune, en remplacement du défunt Bakhti Belaib.

M. Djamel Kaouane, directeur général de l'Agence nationale d'Edition et de publicité (ANEP), s'est vu confié le ministère de la Communication, qui était occupé par Hamid Grine.

Le ministère des Travaux publics et des Transports a été confié au wali d'Oran, Abdelghani Zaalane, en remplacement de Boudjemmâ Talai, alors que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat est revenu à Messaoud Benagoun en remplacement de Abdelouahab Nouri.

Le Professeur Mokhtar Hezbellaoui, qui a notamment occupé le poste de directeur général de l'Institut national de santé publique (INSP), a été nommé ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en remplacement de Abdelmalek Boudiaf, alors que le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, DG de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), remplace Mohamed El Ghazi.

Le nouveau ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables est revenu à Fatma Zohra Zerouati, ancienne journaliste de l'ENTV et présidente de la Fédération des associations de protection de l'environnement.

Retour d'anciens ministres et maintien d'autres à leurs postes

La nouvelle composante du gouvernement enregistre également le retour d'anciens ministres à des postes qu'ils avaient déjà occupés par le passé, en l'occurrence Hocine Necib, en tant que ministre des Ressources en Eaux et de Tahar Khaoua, ministre des Relations avec le Parlement.

Le nouveau gouvernement est marqué aussi par le maintien de plusieurs ministres à leurs postes respectifs, dont certains ont été élargis.

Il s'agit notamment de M. Abdelkader Messahel, nommé ministre des Affaires étrangères, alors qu'il était ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nour-Eddine Bedoui, dont le département a été élargi à l'Aménagement du territoire, et de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun, dont le poste a été élargi au numérique.

Le Vice-ministre de la défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh et le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, ont gardé leurs postes respectifs, de même que le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et le Ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

Ghania Eddalia, qui était ministre des Relations avec le Parlement dans l'ancien gouvernement, a été nommée ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, en remplacement de Mounia Meslem.

Il est à noter que le nouveau gouvernement ne compte plus de ministres d'Etat ni de ministres délégués comme c'était le cas dans l'ancien gouvernement. APS