L'Algérie condamne «avec vigueur» l'attentat terroriste ayant ciblé un bus dans la province de Minya (Egypte)

L'Algérie condamne «avec vigueur» l'attentat terroriste qui a ciblé ce vendredi un bus dans la province de Minya (Egypte), ayant fait des dizaines de victimes parmi les citoyens égyptiens, réaffirmant sa solidarité avec le gouvernement et le peuple égyptien frère, dans leur lutte contre le terrorisme.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif a condamné «avec vigueur l'attentat terroriste sanglant qui a ciblé vendredi matin un bus dans la province de Minya ayant fait des dizaines de victimes innocentes parmi les citoyens égyptiens».

«Les criminels qui ont planifié et exécuté cet acte ignoble et lâche n'entameront jamais l'unité et la cohésion du peuple égyptien frère et ne saperont, en aucun cas, les valeurs de cohabitation pacifique séculaires», a indiqué le responsable dans une déclaration à l'APS.

«Tout en exprimant nos sincères condoléances aux familles des victimes de cet acte barbare, nous réaffirmons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple égyptien frère dans leur lutte contre le terrorisme et notre rejet catégorique de ce phénomène étranger à notre religion, nos valeurs et traditions».

APS