Samedi, premier jour du Ramadhan en Algérie, de nouveaux horaires de travail fixés

Le mois de Ramadhan de l'année 1438 de l'hégire débutera samedi 27 mai 2017 en Algérie, a annoncé vendredi soir la Commission nationale d'observation du croissant lunaire, confirmant l'observation du croissant lunaire et annonçant le début du mois sacré.

La commission nationale d'observation du croissant lunaire qui compte des sous-commissions à travers 48 wilayas du pays, est composée d'oulémas et d'experts en astronomie.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a en cette occasion, félicité le peuple algérien et tous les musulmans à travers le monde.

Les horaires fixés par la Direction générale de la Fonction publique

Les horaires de travail et des transports sont donc réaménagés à cette occasion. Ceux applicables durant ce mois dans les institutions et administrations publiques ont été fixés par la Direction générale de la Fonction publique comme suit : pour les wilayas du Sud, telles qu’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-Oued, les horaires sont fixés de 7h30 à 14h30. Pour les autres wilayas, ils le sont de 9h à 16h.