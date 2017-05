Arrestation à Tamanrasset de trois (03) terroristes recherchés

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, samedi à Silet, dans la wilaya de Tamanrasset (6ème Région militaire), trois (03) terroristes recherchés et récupéré des armes ainsi qu'une importante quantité de munitions, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 27 mai 2017 à Silet, secteur opérationnel de Tamanrasset (6é RM), trois (03) terroristes recherchés et récupéré un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un (01) fusil semi-automatique de type Simonov, quatre (04) chargeurs, ainsi qu’une importante quantité de munitions», précise la même source. Il s’agit des criminels A. Aissa, S. Mahmoud et J. Boudjmaa», ajoute le MDN.

«Ces opérations menées par des unités de l’Armée nationale populaire au niveau de la bande frontalière, dénotent de la ferme détermination à préserver la sécurité de notre pays et la protection des frontières nationales», souligne le communiqué du MDN.