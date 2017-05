Fédération algérienne des donneurs de sang : appel au don de sang

La Fédération algérienne des donneurs de sang (FADS), en collaboration avec l'Agence nationale du sang (ANS) et le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a lancé un appel à l'ensemble de la population afin de donner un peu de son sang en ce mois sacré de Ramadhan.

L'appel de la FADS, destiné aux personnes âgées de 18 à 65 ans et en bonne santé, intervient également à l'approche de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin de chaque année.

Selon les données du ministère de la Santé, la collecte de poches de sang avait enregistré près de 540.000 poches en 2015, en hausse de 6% par rapport à l`année 2014, dont 2/3 ont été recueillies au niveau des structures de transfusion sanguine fixes et 1/3 en collecte mobile.

Le ministère avait précisé que 69% des dons sont issus de donneurs bénévoles, dont 24% réguliers et 45% occasionnels, cependant 31% des dons proviennent encore de donneurs de compensation, rappelant que grâce aux différents partenariats et à la collaboration du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, 44.786 poches de sang avaient été collectées durant le mois de Ramadhan de 2015 ayant ainsi permis de sauver ou d'améliorer la vie de dizaines de milliers de patients.

Durant le mois de Ramadhan de l'année dernière, un programme national de collecte de sang, notamment mobile, avait été mis en place à proximité des mosquées après la rupture du jeûne, et ce, à travers le territoire national afin d`assurer auprès des fidèles un approvisionnement continu et régulier des banques de sang en ce produit vital, rappelle-t-on. APS