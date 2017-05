Plus de 100 affaires criminelles traitées par la police en avril

Plus de 100 affaires criminelles ont été traitées durant le mois d'avril 2017, par les services de la police judiciaire qui ont identifié les présumés auteurs, grâce aux empreintes digitales, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de sureté nationale (DGSN).

"Les services de la police judiciaire de la sureté nationale, ont traité durant le mois d'Avril de l'année en cours, 104 affaires criminelles pour atteinte aux personnes et aux biens et ont réussi à identifier les auteurs présumés grâce au système automatique d'identification des empreintes digitales AFIS", précise le communiqué.

L'exploitation des traces inconnues enregistrées dans la base de données du système AFIS, par les stations principales de l'identité judiciaire, a permis de résoudre 9 affaires dont 2 pour faux et usage de faux et 4 affaires pour vol.

Les stations principales et secondaires de l'identité judiciaire relevant des 48 suretés de wilaya, par leurs stations d'enrôlement multifonction AFIS, ont, durant la même période, résolu de leur côté 95 affaires, ajoute la même source.

Ces affaires sont liées notamment au vol (plus de 60 affaires), vol de véhicule, faux et usage de faux (4 affaires), 2 affaires d'homicides volontaires, association de malfaiteurs et assistance aux criminels, 1 affaire de coups et blessures ayant entrainé la mort et une affaire de trafic et commercialisation de stupéfiants.