Démantèlement d'un réseau international de trafic de véhicules à Alger : 115 véhicules récupérés et 112 personnes arrêtées

Les services de la sûreté d'Alger ont démantelé récemment un réseau international de trafic de voitures, récupéré 115 véhicules et arrêté 112 mis en cause, a indiqué dimanche le chef de sûreté de la circonscription administrative d'Hussein Dey.

Entamée depuis près d'une année dans le cadre de la lutte contre le crime transfrontalier, l'enquête a permis aux services de sécurité de démanteler un réseau criminel qui activait dans 21 wilayas à travers le territoire national dont Alger ainsi qu'en Europe, au Moyen Orient et en Afrique et d'arrêter 112 suspects dont 3 femmes, des émigrés, des étrangers et des citoyens algériens, dont des fonctionnaires d'institutions administratives, a indiqué le commissaire principal, Djamel Remal lors d'une conférence de presse.

Les investigations ont été lancées sur la base d'informations parvenues à la police de la circonscription d'Hussein Dey portant sur des véhicules en circulation avec des cartes grises obtenues avec de fausses identités. Les services de sécurité ont dès lors commencé à surveiller ces voitures.

Les premières conclusions ont montré que les identités de leurs propriétaires sont fictives, que les adresses mentionnées dans les cartes ne sont pas celles de leurs propriétaires et que les documents déposés dans les dossiers sont faux.

Il s'est avéré que le réseau recourait à des fonctionnaires administratifs pour le retrait de dossiers complets des personnes dont les identités devaient être exploitées dans le faux.

La deuxième étape consistait en l'enregistrement des caractéristiques et du numéro de série dans le type du véhicule dont les documents sont l'objet de la falsification à travers un processus assez complexe en manipulant les numéros de séries avant d'être inséré dans la base de données centrales.

Après l'identification du numéro de série du type, suit l'étape du dépôt des dossiers au niveau des services de carte grise soit à Alger ou aux Wilayas intérieurs où elles sont délivrés, sachant que les fausses identités concernaient des personnes pré identifiés à l'avance et d'autres décédés.

Les services de sûreté de la circonscription de Hussein Dey ont mis à jour la dimension internationale de ce réseau "très bien organisé". Après son extension à l'intérieur du pays à quelque 21 Wilayas, ce réseau s'est élargi à des pays d'Europe, de Moyen Orient et d'Afrique avec la complicité d'étrangers et de ressortissants immigrés devenus membres actifs dans cet entreprise criminelle. Le bilan de ce réseau concerne le trafic de 78 véhicules de l'étranger, 7 volés dans le territoire national et 25 véhicules gagés d'une agence nationale.

Selon la même source, les mis en cause seront présentés aux juridictions compétentes, pour notamment les chefs d'inculpation de "constitution d'une organisation criminelle transfrontalière", "contrebande, vente, achat et immatriculation en Algérie de moyens de transport d'origine étranger ans accomplissement des procédures énoncés par le règlement en vigueur", "faux et usage de faux documents administratifs", "usurpation d'identité", "abus de fonction", "contrefaçon des sceaux et cachets officiels".