Des pièces enfumées au feu de bois et ornées de motifs berbères et de lettres en Tifinagh, ce sont les caractéristiques des œuvres d’art confectionnées par Zahra Bacha.

Dessinatrice, céramiste et potière, Mme Bacha surprend par l’originalité de ses œuvres. En plus de l’assimilation du savoir-faire local, Mme Bacha ouvre ses horizons et s’inspire des techniques asiatiques pour perfectionner ses créations.