Coupe de la CAF (3e j/ Gr: B): le MC Alger s'envole soir au Swaziland

Le MC Alger s'envole dans la nuit de lundi en direction de Swaziland en vue de son match contre la formation locale de Mbabane Swallows vendredi prochain (14h00, algériennes), en match comptant pour la troisième journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), tout en étant privé de nouveau de plusieurs joueurs pour suspensions et blessures.

En tout, 16 éléments devraient faire le long et harassant voyage qui attend le vieux club de la capitale, étant donné que l'arrivée au Swaziland est prévue au milieu de la journée de mardi. Kacem Mehdi et Rachid Bouhenna sont suspendus, alors que Hadj Bougueche, Zahir Zerdab et Mohamed Seguer sont blessés.

Leader du groupe B avec quatre points après son succès de la précédente journée contre le CS Sfax de Tunisie (2-1), le représentant algérien table énormément sur un bon résultat face à Mbabane, qui reste à son tour sur une victoire à domicile contre les Sud-Africains de Platinum Stars (4-2), lui ayant permis de partager la deuxième place du groupe avec les Tunisiens.

"Nous allons faire le déplacement au Swaziland avec un moral au beau fixe, surtout après notre victoire contre le CR Belouizdad (1-0) dans le cadre de la mise à jour de la Ligue 1", a déclaré l'entraineur mouloudéen Kamel Mouassa à l'issue de cette partie déroulée samedi soir et qui a propulsé son équipe à la deuxième place au classement, réduisant à quatre unités l'écart le séparant du leader l'ES Sétif.

Au sujet de l'adversaire swazilandais, le coach des Vert et Rouge a assuré qu'il disposait d'une "bonne idée" sur Mbabane pour l'avoir visionné au cours de son précédent match africain.

"C'est une équipe à prendre très au sérieux. Elle possède des attaquants vifs et rapides qui risquent de nous poser de sérieux problèmes", a-t-il averti.