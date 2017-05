Ligne ferroviaire Alger-Constantine-Annaba : l'arrêt prolongé de 2 jours pour travaux

La suspension de la ligne ferroviaire Alger-Constantine-Annaba, intervenue depuis dix jours, a été prolongée de deux jours en raison de travaux menés au niveau du tronçon Thénia-Beni Amrane (Boumerdès), a indiqué lundi la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un communiqué.

"La SNTF informe sa clientèle du prolongement de l'interception de la voie sur la ligne Alger-Constantine-Annaba de deux jours (30 et 31 mai)", précise-t-elle.

La suppression momentanée du trafic voyageurs et marchandises, depuis le 20 mai dernier, est due "aux travaux de confortement des tunnels nécessaires à la sécurité des circulations ferroviaires entre les gares de

De ce fait, les trains de voyageurs de grandes lignes et les trains régionaux (aller et retour) Alger-Annaba, Alger-Constantine, Alger-Béjaia, Alger-Sétif et Alger-Bouira seront supprimés durant cette période.

Cependant, les trains de la banlieue algéroise Alger-Thénia-Tizi Ouzou (aller et retour) ne sont pas concernés par cette suppression, selon la SNTF. APS