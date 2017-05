CNPSR : Des exercices de simulation d'accident pour sensibiliser les conducteurs

Les bilans des accidents de la route continuent à être préoccupants. Le Centre national de la prévention et la sécurité routière (CNPSR) tente de sensibiliser face à cette tragédie en organsinant des opérations de sensibilisation sur la sécurité routière.

Le CNPSR a innové en organisant, cette fois au Sablette à Alger, des exercices de simulation d’accident tout au long du mois de Ramadan à l’intention des conducteurs. Ces derniers, explique Fatma Khellah, membre de cet organisme sont confrontés à une scène d’accident la plus réelle possible pour les inciter à, notamment, éviter les vitesses excessives et tout autre comportement routier dangereux.