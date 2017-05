El Anfel, une dynamique coopérative laitière qui mise sur la qualité

Créée en 84 comme coopérative d’état et restructuré en 2000, la coopérative laitière El Anfel, située dans la commune de Ras Elma (wilaya de Sétif), est réputée pour la qualité de son lait. Une renommée qu’elle compte mettre à profit pour diversifier sa gamme de produits.

El Anfel qui dispose d’une unité de transformation laitière d’une capacité de 5.000 litres/heure, travaille avec 45 collecteurs conventionnés et 1.000 éleveurs qui comptent 8.000 vaches laitières. L’entreprise collecte 50.000 à 60.000 litres de lait frais par jour.

Soraya Guezlane, journaliste de la radio Chaine 3, a visité cette coopérative et a rencontré son directeur, Laid Meratla qui met en avant la qualité du lait produit par son entreprise « qui provient d’un élevage bio ».

Une qualité de production qui vaut à cette coopérative d’être sollicité par des clients qui viennent de plusieurs wilayas, assure M. Meratla « on a des distributeurs qui viennent des wilaya limitrophes et même de Laghouat, de Ghardaia et de Batna ».

La coopérative laitière El AnfelL témoigne du dynamisme de Sétif, une wilaya qui occupe la première place à l’échelle nationale en matière de production laitière, souligne son directeur des services agricoles (DSA), Zerarga Ali qui détaille « la wilaya de Sétif produit quelques 310 millions de litres de lait par an. Nous comptons 8 laiteries au niveau de la wilaya et notre collecte de lait crue s’élève à 150 millions de litres par an ».