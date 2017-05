Pourquoi Roland- Garros se joue-t-il sur de la terre rouge ?

Le tennis a été inventé en 1874 par Walter Clopton Wingfield, un officier britannique qui fit breveter, à la chambre des métiers de Londres, un nouveau jeu de paume, sous le nom de lawntennis (lawn signifiant « gazon »). Originellement, ce sport se jouait donc sur pelouse.

Mais en 1880, à Cannes, les frères Ernest et William Renshaw, vedettes de tennis, sont insatisfaits de l’herbe brûlée par le soleil de leur terrain de jeu. Ils pensent alors à remplacer le gazon par de la terre battue, surface classique à l’époque pour pratiquer toutes sortes de sports (course à pied, football, etc.). Pour augmenter le contraste entre la terre et les balles, ils ont l’idée de recouvrir le court d’une poudre à base de brique moulue. Une innovation retenue lors de la construction du stade de Roland-Garros, en­ 1928.

La première finale de Coupe Davis entre la France et les États-Unis a lieu à Roland-Garros la même année.