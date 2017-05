Ghezzal ouvre la porte à un éventuel départ au Milan AC

L'international algérien Rachid Ghezzal, en fin de contrat avec l'Olympique lyonnais pourrait rejoindre cet été le club italien du Milan AC.

"Cela fait déjà longtemps qu’on s’est vu avec le Milan AC, et ils sont intéressés par sa venue. La porte est toujours ouverte, on va voir comment cela se présente" a confié l'agent et le frère du joueur, l'ancien international Abdelkader Ghezzal, cité mercredi par Mediaset Premium.

Ghezzal (24 ans), pur produit de la formation lyonnaise, a refusé jusque-là de prolonger son contrat en dépit de plusieurs propositions que lui a fait le président du club Jean-Michel Aulas.

L'ailier lyonnais discute toujours avec son club formateur, alors que le président de l'OL a laissé entendre qu’il pourrait y avoir un heureux dénouement dans les prochaines semaines.

L'international algérien écoute toujours ce qu'on peut lui proposer ailleurs. Les formations anglaises d' Everton et de West Ham sont toujours intéressées par son profil.