Rugby : l’équipe nationale en stage du 9 au 11 juin à Marseille

La sélection nationale de rugby effectuera un stage de trois jours, allant du 9 au 11 juin prochain à Berre, ville située dans la région de Marseille (France), a annoncé ce mercredi la Fédération algérienne de rugby (FAR) sur sa page facebook.

Selon la même source, 35 joueurs ont été convoqués pour ce stage de préparation qui entre dans le cadre de la préparation des « Lionceaux algériens » la future coupe d'Afrique.

Concernant l’encadrement technique, ce regroupement sera dirigé par le sélectionneur Allam Boumedienne. Il sera assisté par l'entraineur des avants, Jean-Jacques Crenca, et l'entraineur des arrières, Francois Gélez, ainsi que le préparateur physique de l’EN, Nahim Rouabah en l’occurrence.

Il y a lieu de noter que la Coupe d’Afrique des nations de rugby compte 3 tournois, chacun tournoi constitue un palier (CAN 1A, CAN 1B et CAN 1C).

Le premier palier (CAN 1A) regroupe les 4 meilleures équipes du continent, le 2e palier (CAN 1B) réunit 6 équipes divisées en 2 poules de 3, et enfin le dernier palier (CAN 1C) regroupe 6 équipes réparties en deux groupes, Nord et Sud.

L’Algérie, dont la fédération de rugby a été créée en novembre 2015, disputera pour la première fois de son histoire la Coupe d’Afrique des nations. Cette jeune sélection débutera son aventure dans la 3ème division, (CAN 1C), à savoir le 3e palier de la compétition, nommé également Africain Bronze Cup.

Prévue du 25 juin au 1er juillet au Cameroun, la 17e édition de la CAN 1C (groupe Nord) se disputera sous forme de tournoi et sera animée par 3 nations : le Cameroun (pays hôte), l’Algérie et le Nigéria.

Pour cette première apparition, l’Algérie tentera de faire bonne figure et pourquoi pas gagner le tournoi ce qui lui ouvrira en grand les portes du palier supérieur. En effet, d’après le règlement de l’instance dirigeante du rugby africain (Rugby Afrique) le vainqueur de la CAN 1C sera promu en groupe B. En revanche, il n’y a pas de relégation vers la division inférieure.