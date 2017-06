La Sonatrach est en phase de transformation pour diversifier ses ressources

Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a affirmé, mercredi à Hassi Messaoud, que ce groupe était en phase de transformation pour diversifier ses ressources et que la compagnie n’est pas en état de crise à la suite du recul des prix du pétrole.

Outre l’augmentation de la productivité et l'optimisation des coûts, Sonatrach continuera à investir dans l’exploration pour trouver d’autres gisements, et poursuivra également ses investissements dans l’aval tels le raffinage, la pétrochimie et la transformation des hydrocarbures, a indiqué M. Ould Kaddour lors d’un point de presse organisé à l'issue d'une rencontre avec les cadres et le personnel de la direction régionale de transport par canalisation des hydrocarbures à Haoud El Hamra (Hassi Messaoud), après avoir inspecté les installations de ce site.

Affirmant que Sonatrach n’est pas en état de crise, tout en rappelant que les investissements ont baissé au niveau mondial par les grandes compagnies internationales à la suite du recul des prix du baril, M. Ould Kaddour a soutenu que ce groupe pétrolier national est "en état de transformation" et qu’il a toujours les moyens de sa politique.

Il a également fait savoir qu'en plus du gazoduc Rhourd Ennous-Hassi R’mel, inauguré mercredi à Illizi, d’autres projets en cours seront inaugurés très prochainement.

A l’instar de ce gazoduc, réalisé par un groupement d’entreprises algériennes, le premier responsable de Sonatrach a assuré que les entreprises nationales étaient prioritaires dans l’attribution de tous les projets du groupe, soulignant qu’il est impératif de développer la politique de l’intégration nationale, notamment dans le secteur des hydrocarbures.

Le gazoduc GR6 Rhourd-Ennous-Hassi R’mel, d’une longueur de 536 kms et d’une valeur dépassant les 64 milliards DA, a été réalisé par un groupement d’entreprises nationales en l’espace de 24 mois.

La fourniture des tubes a été assurée par l’entreprise nationale Alfapipe, la construction de la canalisation a été réalisée par le Groupe Cosider, alors que le contrôle et le suivi de la réalisation ont été confiés à l’Entreprise nationale d'agréage et de contrôle technique (ENACT).

Il traverse les wilayas d’Illizi, d'Ouargla, de Ghardaia et de Laghouat en aboutissant à Hassi R’mel. Une partie du gaz transporté par cette réalisation sera destinée à la consommation locale, alors que l’autres partie sera orientée vers l’exportation.

A une question des journalistes sur les départs massifs en retraite que connaît Sonatrach, le P-dg a révélé qu’une base de données, permettant de recenser toutes les compétences de la société, était en phase d'élaboration afin de les rappeler et de tirer profit de leur expertise pour encadrer les jeunes compétences.

M. Ould Kaddour s’est également rendu à la station de traitement de gaz naturel à Rhourde-Ennous pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réhabilition du train 200 de ce site.

Confiée au groupement SARPI-ABB, la réhabilitation de ce train, d’une capacité de traitement de 16 millions de m3 par jour, devrait s’achever en février 2019, permettant au site de retrouver sa capacité initiale de 48 millions de m3 par jour grâce à ses 3 trains installés, dont deux fonctionnent normalement actuellement, a expliqué à l’APS le directeur de ce projet, Yousfi Ryad.