Du sang neuf au sein l'équipe nationale : Alcaraz dévoile la liste des joueurs convoqués

Le sélectionneur national de football, Lucas Alcaraz, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux prochaines sorties des Verts lors du point de presse qu’il anime en ce moment même au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger).

Le premier rendez-vous, en amical face à la Guinée, aura lieu le 6 juin prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida (22h00). Le second, contre le Togo, se jouera 5 jours plus tard, soit le 11 juin dans la même enceinte (22h00), et entrera dans le cadre de la 1re journée (Gr.D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2019.

Liste des joueurs :

Gardiens de but : Rais M'Bolhi (Rennes, France), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa) et Mahdi Jeannin (Clermont Foot France).

Défenseurs : Bensebaïni Ramy (Rennes, France), Fawzi Ghoulam (Naples, Italie), Aïssa Mandi (Betis Séville, Espagne), Carl Medjani (Leganes, Espagne), Brahim Boudbouda (MC Alger), Iliyas Hassani (FK Versa Stara), Mehdi Zefane (Rennes, France), Youcef Atal (Paradou AC).

Milieux : Nabil Bentaleb (Schalke 04, Allemagne), Yacine Brahimi (FC Porto, Portugal), Sofiane Feghouli (West Ham, Angleterre), Rachid Ghezzal (Lyon, France), Adlene Guedioura (Watford, Angleterre), Riyad Mahrez (Leicester City, Angleterre), Saphir Taïder (Bologne, Italie). Mehid Abeid (Anger France)

Attaquants : Idriss Saadi (Courtrai, Belgique), Islam Slimani (Leicester City, Angleterre), Hillal Arbi Soudani, Sofiane Hani (Anderlecht Belgique) .

Les invités : Tayeb Meziani (Paradou AC), Abder Hamra (USMA).