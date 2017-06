L’Algérie condamne l'attaque terroriste dans la ville nigérienne d’Abala

L'Algérie a condamné jeudi l’attaque terroriste qui a ciblé mercredi une position militaire de la ville nigérienne d’Abala faisant six victimes parmi les forces de sécurité, tout en exprimant sa solidarité avec le peuple et le gouvernement nigériens.

"Les hordes terroristes, qui persistent dans leur funeste entreprise, ont frappé encore hier la ville d’Abala au Niger près de la frontière malienne faisant six victimes parmi les forces de sécurité nigérienne", a déclaré à l'APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif,

"Tout en exprimant notre solidarité avec le peuple et le gouvernement nigériens, nous présentons nos condoléances aux familles des martyrs et saluons leurs sacrifices tout comme nous rendons un hommage appuyé à la résistance et au combat résolus que mènent l’armée et les forces de sécurité nigériennes contre le fléau terroriste", a ajouté le porte-parole du MAE. APS