Tunisie : Suspension de la production pétrolière à Tataouine et Kébili

La production de pétrole et de gaz dans les champs de Tataouine et de Kébili, situées respectivement dans le sud-ouest et le sud-est tunisien a été entièrement interrompue en raison de mouvements de protestation, a annoncé jeudi soir le ministère tunisien de l'Energie et des Mines.

«Ayant des répercussions néfastes directement sur l'économie nationale, ces sit-in engendrent l'arrêt de la production, d'où l'aggravation du déficit commercial dû à un manque à gagner de 24 millions de dinars par semaine», a précisé le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, les champs pétroliers situés dans les deux provinces de Tataouine et Kébili assurent 46% de la production pétrolière nationale et 27% de la production de gaz. Ces mouvements de protestation paralysent ces deux provinces depuis deux mois.

Le ministère de l'Energie et des Mines déclenche la sonnette d'alarme face à l'arrêt des travaux programmé au sein de ce champ dans la province de Tataouine à cause du sit-in d'El-Kamour ayant entraîné le licenciement de 700 ouvriers, outre une facture de 20 millions de dinars à payer mensuellement pour combler les frais de retard.

Récemment, le ministre de l'Emploi, Imed Hammami, chargé des négociations avec les protestataires d'El-Kamour, a averti que «le gouvernement pourrait se trouver obligé d'augmenter les prix des carburants suite à l'arrêt de la production à Tataouine».

Selon M. Hammami, Tataouine fournit 40% de la production nationale. Toute suspension poussera la Tunisie à importer du pétrole, en ces temps où le dinar tunisien est à un plus bas niveau jamais enregistré face à l'euro et au dollar.

APS