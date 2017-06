CAN 2019 – Eliminatoires : Alcaraz entame son travail avec les Verts

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, l'Espagnol Lucas Alcaraz, a entamé vendredi soir son travail avec les Verts en dirigeant sa première séance d'entrainement au centre technique national de Sidi Moussa, en prévision de la réception de la Guinée en amical et du Togo en ouverture des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2019, respectivement les 6 et 11 juin au stade Mustapha Tchaker de Blida (22h00).

Le premier contact du coach national avec les joueurs à Sidi Moussa a eu lieu avant le f'tour. A 21h 00, Lucas Alcaraz a réuni les joueurs présents au stage pour discuter avec eux des objectifs de la sélection et sur sa méthode de travail, souligne la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, était présent à ce premier entraînement, "tout en saluant chaleureusement les joueurs", il a suivi avec attention cette première séance d’entraînement, précise l'instance fédérale.

En vue de ces deux rencontres, l'ancien entraineur du FC Grenade (Liga espagnole) a fait appel à vingt cinq (25) joueurs, dont deux ''invités" pour enclencher un nouveau départ de l'équipe nationale qui reste sur deux désillusions en CAN 2017 et lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Le défenseur Carl Medjani (Trabzonspor/Turquie) et le milieu de terrain Sofiane Feghouli (West Ham/Angleterre) effectuent leur retour en sélection après leur "mise à l'écart" de la dernière CAN-2017 disputée au Gabon.

L'Espagnol Lucas Alcaraz, signataire d'un contrat de deux ans, qui avait succédé au Belge Georges Leekens, démissionnaire à l'issue de l'élimination de la sélection algérienne dès le premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN 2017 au Gabon.

Il reste désormais à connaître l'identité de l'entraineur adjoint local de la sélection.

Le nouveau président de la FAF Kheireddine Zetchi a assigné à l'ancien entraineur de Grenade FC (Liga/Espagnole) l'objectif principal de mener les Verts à la CAN 2019 au Cameroun et d'atteindre les demi-finales de l'épreuve.

